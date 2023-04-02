انت الان تتابع خبر الأردن .. ارتفاع أسعار الخيار والبطاطا في السوق المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -شهدت أسعار الخضار في السوق المركزي ارتفاعا نسبيا اليوم الأحد، حيث طرأت زيادة على أسعار الخيار 10 قروش للكيلو، وبنفس الزيادة على الباذنجان و5 قروش على سعر البطاطا.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من30–40 قرشا، والبندورة من 10 إلى 20قرشا، والبطاطا 20- 35 قرشا، والخيار من 30-60 قرشا، والأسود العجمي من 20- 40قرشا والليمون من 50 -70 قرشا، والموز من 60-110 قرشا.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي اليوم، 2709.218 توزعت على 1948.886 طن خضار 464.849 ،طن فواكه، 295.483طن ورقيات.