انت الان تتابع خبر تعرف على القيمة السوقية للبورصات العربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجاوزت القيمة السوقية للبورصات العربية حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية لبورصة عمّان 25.8 مليار دولار، وذلك بحسب النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي يصدرها صندوق النقد العربي.



وأوضح الصندوق، أن القيمة السوقية ارتفعت من 3 تريليونات و972 مليارا و491 مليون دولار إلى 4 تريليونات و72 مليارا و489 مليون دولار، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين اليوم الجمعة.



وذكرت، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 733.5 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 160.1 مليار دولار، كما وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.64 تريليون دولار، وبورصة قطر 159.4 مليار دولار، وبورصة الكويت 147.4 مليار دولار، وسوق مسقط 61.9 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 52.8 مليار دولار، والبورصة المصرية 32.5 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.3 مليار دولار.



وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.8 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.9 مليار دولار، وسوق دمشق 2.4 مليار دولار.