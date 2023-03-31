انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار النفط عالميا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية صباحا إذ خيمت الضبابية فيما يتعلق ببيانات اقتصادية أميركية تصدر اليوم الجمعة على ارتفاع المعنويات إزاء الطلب الصيني واضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط.



وبحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، أو 0.24%، إلى 79.08 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو 6%، هذا الأسبوع.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا، أو 0.01%، إلى 74.36 دولار، بعدما ارتفع نحو 8%، هذا الأسبوع.



وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم الجمعة وتأثيرها على قيمة الدولار.



وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس في أوكلاند “قد تحافظ السوق على صعودها إذا قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية اليوم إشارات إيجابية للأسواق مفادها توقع أن يشهد التضخم الأميركي مزيدا من الانخفاض”.