انت الان تتابع خبر تعرف على اسعار الذهب محلياً الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس 39.8 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.2 دينار لجهة البيع.



وحسب النشرة اليومية الأولى التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.3 و 35.6 دينار على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر في السوق العالمية حتى ظهر اليوم 1969 دولارا للأونصة الواحدة.