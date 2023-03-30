انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر الخميس.. يلا اشتري 30 بيضة حالا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم في مصر، الخميس الموافق 30 مارس 2023، استقرارا كبيرا وزاد الإقبال من المواطنين على الشراء، مقارنة بسعر البيض أمس، ليواصل البيض استقراره منذ بداية شهر رمضان الحالي، وحتى الآن أمام حركة البيع والشراء.

سعر طبق البيض اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية،30 مارس 2023 في الأسواق للمستهلك، التي جاءت على النحو التالي:

استقر على نفس سعر أمس، سعر طبق البيض اليوم في مصر الخميس، وسجل ثباتا منذ أول أمس وحتى الآن دون أي تغيرات جديدة، فبلغت قيمة سعر كرتونة البيض اليوم بداية من 75 إلى 105 جنيهات في المزرعة، وسجلت للمستهلك بداية من 90 إلى 120 جنيها بمختلف الأنواع.

سجل سعر البيض البلدي الأعلى سعرًا، نحو 110 جنيهات في المزرعة، وسجل للمستهلك سعر 120 جنيها صباح اليوم، وشهد سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة نحو 105 جنيهات، وصل السعر إلى نحو 115 جنيها للمستهلك.

سعر بورصة البيض اليوم الصحراوي

استقرت الأسعار في بورصة البيض اليوم الصحراوي نحو 90 جنيها إلى 120 جنيها للكرتونة.