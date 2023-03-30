انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الخميس 30 مارس.. حبة فوق وحبة تحت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر قنطار القطن اليوم، الخميس الموافق 30 مارس تباينه في الأسواق وتختلف الأسعار بين المنطقة والأخرى، وتكون الأسعار بتعاملات اليوم مختلفة بالمقارنة بأسعار القطن أمس، وأسعار القطن الأسبوع الماضي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار التي تكون في العديد من المناطق بالمحافظات، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ

حيث سجلفي محافظة الدقهلية عند 6215 جنيه، كما سجل سجل صنف جيزة 94 ما بين 5900 إلي 6005 جنيه في محافظة الغربية.

كما تباين سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ ويختلف حسب جودته ونوعيته، فيما سجل سعر القنطار جيزة 95 في الصعيد، تراوح في أخر مزاد ما بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط.

قنطار القطن كام كيلو

حيث يعادل قنطار الطن 143.8 كيلو جرام، وهو يستخدم في قياس الكتلة، كما إنه يعتبر وحدة قياس رسمية في مصر لوزن القطن.

بورصة القطن اليوم

بينما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، كما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وتكون مرتبطة بسعر الدولار وتذبذبه ما بين الارتفاع والانخفاض، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97،