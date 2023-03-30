انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الخميس للمستهلك.. الساسو عاملة عظمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس للمستهلك استقرارا كبيرا، لا سيما في سعر الفراخ الساسو والبلدي، وواصلت الأسعار ثباتها حتى الآن وذلك بالمقارنة بأسعار الدواجن أمس، وأسعار الدواجن أول أمس، خلال شهر رمضان الحالي، في ظل زيادة الإقبال على البيع والشراء.

أسعار الدواجن اليوم الخميس للمستهلك

يستعرض موقع “دوت الخليج” في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم الخميس للمستهلك 30 مارس 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك والتي جاءت كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا، استقرارا كبيرا أسوة بباقي الأسعار في الشركات المختلفة التي تشهد هي الآخرى ثباتا، فمع بداية اليوم الخميس، سجلت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم تباينا وسجلت الفراخ البلدي اليوم سعر ما بين 80 إلى 85 جنيها في المزرعة، وللمستهلك تباع بداية من 90 جنيها إلى 100 جنيه.

واستقر سعر الدواجن الساسو مع بداية اليوم الخميس ليسجل نحو قيمة 85 جنيها جملة، وسجلت للمستهلك عند نحو 98 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس

كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس عند سعر 75 جنيها و78 جنيها للكيلو في المزرعة، وجاءت للمستهلك ما بين 80 جنيهًا حتى 90 جنيها.

وفي الوقت نفسه شهدت أسعار كيلو البانيه بداية من 150 جنيها لتصل إلى 200 جنيه، وسجل سعر الكتاكيت اليوم من 20 جنيها إلى 35 جنيها في المزرعة.