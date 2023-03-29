انت الان تتابع خبر 654 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والحرة العربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في كانون الثاني الماضي إلى حوالي 654 مليون دينار، مقارنة مع 510 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، زادت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 26.8 بالمئة، لتبلغ حوالي 205 ملايين دينار، مقارنة بـ161 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية في كانون الثاني الماضي، بنسبة 28.5 بالمئة، لتبلغ 449 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 349 مليون دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال كانون الثاني الماضي حوالي 244 مليون دينار، مقارنة مع نحو 188 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال كانون الثاني الماضي، لتصل إلى نحو 71 مليون دينار، كما تصدرت قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، إذ بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 269 مليون دينار.