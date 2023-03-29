انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الليمون والموز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2422 طنا، منها 1870طن خضار، و313 طن فواكه، و239طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40 قرشا، والبطاطا بين 20 و30 قرشا، والبندورة بين 10 و20 قرشا، والجزر بين 30 و50 قرشا، والخيار بين 25 و40 قرشا، والزهرة بين 25 و40 قرشا، والليمون بين 60 و80 قرشا، والموز البلدي بين 60 و100قرش.