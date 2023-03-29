انت الان تتابع خبر سوريا تُغلق موانئ طرطوس واللاذقية بسبب الظروف الجوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للموانئ السورية، اليوم الأربعاء، إغلاق جميع الموانئ في مدينتي طرطوس واللاذقية عدا الميناء التجاري في طرطوس، نظراً للظروف الجوية السائدة.



وأكد مدير عام الموانئ سامر قبرصلي في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إغلاق جميع الموانئ عدا الميناء التجاري بطرطوس بوجه الصيد والملاحة البحرية، جراء اشتداد سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر مع التوجيه باتخاذ مختلف الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.