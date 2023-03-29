انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي.. مفاجأة انخفض النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مقارنة بسعره صباح أمس الثلاثاء، إذ انخفض سعر العملة الأمريكية صباح اليوم بقيمة وصلت إلى 3 قروش، عن أسعار أمس الثلاثاء على الرغم من ارتفاع الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي مطلع الأسبوع الحالي.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي السوق السوداء

، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، الأربعاء 29 مارس 2023:

واصل انخفاض سعر الدولار اليوم في مصر وتراجعه في السوق السوداء بعد استقراره في البنك المركزي المصري وجميع البنوك المصرية، مع أثر سلبا على السوق الموازية.

سعر الدولار الآن بمصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري قيمة نحو 30.93 جنيه للشراء، و30.94 للبيع وجاءت في البنوك والمصارف المصرية اليوم كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.92 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

شهد سعر نحو 30.82 جنيه للشراء، 30.92 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر عند 30.82 جنيه للشراء، 30.92 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل بنحو 30.82 جنيه للشراء، 30.92 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

استقر سعره عند نحو 30.82 جنيه للشراء، 30.92 للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

استقر عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

بلغ سعره 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة

استقر عند نحو قيمة 30.82 جنيه للشراء، 30.92 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير

سجل نحو 30.73 عند جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

استقر عند نحو 30.82 جنيه للشراء، 30.92 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 30.82 جنيه للشراء، 30.92 للبيع.