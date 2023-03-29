انت الان تتابع خبر سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 29 مارس.. حبة فوق وحبة تحت والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباين سعر جرام الفضة اليوم، الأربعاء الموافق 29 مارس في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، وسعر الفضة منذ يومين، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، وبالأخص مع ارتفاع سعر الذهب مؤخرا، حيث تعتبر الفضة من أجمل الهدايا التي تقدم لست الحبايب في عيد الأم اليوم يوافق اليوم.
سعر جرام الفضة اليوم
سجل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 عند 18.44 جنيها.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 85 الفضة السعودي عند 20.17 جنيها.
سجل سعر جرام الفضة عيار 750 عند 17.29 جنيها.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 585 عند 13.49 جنيها.
سعر الفضة اليوم
سجل سعر جرام الفضة عيار 99.9 عند 23.05 جنيها.
وسجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 عند 22.09 جنيها.
سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 92.5 عند 21.17 جنيها.
وسجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 21.12 جنيها.
تنطيف الفضة بشكل دوري
كما تعتبر الفضة أحد المعادن الثمينة بجانب الذهب والبلاتين والبلاديوم، وهي من المعادن الأكثر تداولا في العالم، ويجب الحرص على تنظيفها وتلميعها بشكل دوري للحفاظ على رونقها.