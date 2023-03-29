انت الان تتابع خبر سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 29 مارس.. حبة فوق وحبة تحت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر جرام الفضة اليوم، الأربعاء الموافق 29 مارس في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، وسعر الفضة منذ يومين، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، وبالأخص مع ارتفاع سعر الذهب مؤخرا، حيث تعتبر الفضة من أجمل الهدايا التي تقدم لست الحبايب في عيد الأم اليوم يوافق اليوم.