سعر الذرة اليوم الأربعاء 29 مارس.. بيفرح الناس معاه

أسعار تقاوي الذرة 2023 عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، ونزل عقد مايو لتداول الذرة ليصل إلى 646 سنت لكل بوشل، بمقدار 1.25 سنت أي بنسبة 0.19%، وتراجع عقد يوليو لتداول الذرة بمقدار 2.5 سنت، ليسجل 627 سنت لكل بوشل.

أسعار الذرة والصويا اليوم

جاء سعر طن صويا 46% محلي اليوم، عند 34500 جنيه.

جاء سعر طن صويا 46% مستورد اليوم، عند 35500 جنيه.

جاء سعر طن كسب صويا محلى 44% اليوم، عند 34000 جنيه.

جاء سعر طن بذرة فول الصويا عند 34000 جنيه.

جاء سعر طن كسب عباد +36% عند 18000 جنيه.

جاء سعر طن جلوتين مستورد 60% عند 44000 جنيه.

جاء سعر طن قشر فول الصويا اليوم عند 8250 جنيها.

جاء سعر طن الردة نخلة اليوم عند 1300 جنيه.