سعر الذرة اليوم الأربعاء 29 مارس.. بيفرح الناس معاه

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 بالأسواق، ويكون ذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.
سعر الذرة اليوم
الذرة البرازيلي
سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 18100 جنيه.
الذرة الأرجنتيني
سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 18100 جنيه.
سعر طن الذرة الصفراء اليوم
الذرة الروماني
سجل سعر طن الذرة الروماني عند 17600 جنيه.
الذرة الأوكراني
سجل سعر الذرة الأوكراني عند 17600 جنيه.
دوت الخليج عن الأسعار
أسعار تقاوي الذرة 2023 عالميا
انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، ونزل عقد مايو لتداول الذرة ليصل إلى 646 سنت لكل بوشل، بمقدار 1.25 سنت أي بنسبة 0.19%، وتراجع عقد يوليو لتداول الذرة بمقدار 2.5 سنت، ليسجل 627 سنت لكل بوشل.
أسعار الذرة والصويا اليوم
جاء سعر طن صويا 46% محلي اليوم، عند 34500 جنيه.
جاء سعر طن صويا 46% مستورد اليوم، عند 35500 جنيه.
جاء سعر طن كسب صويا محلى 44% اليوم، عند 34000 جنيه.
جاء سعر طن بذرة فول الصويا عند 34000 جنيه.
جاء سعر طن كسب عباد +36% عند 18000 جنيه.
جاء سعر طن جلوتين مستورد 60% عند 44000 جنيه.
جاء سعر طن قشر فول الصويا اليوم عند 8250 جنيها.
جاء سعر طن الردة نخلة اليوم عند 1300 جنيه.