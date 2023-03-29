انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 29 مارس.. جيزة 95 وصل لكام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تذبذب سعر قنطار القطن اليوم، الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 في الأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن منتصف الشهر الحالي، وأسعار القطن الأسبوع الماضي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار التي تكون في العديد من المناطق بالمحافظات، وتختلف الأسعار بين المنطقة والأخرى، حسب المزادادت التي تعقد بين الحين والأخر.

سعر قنطار القطن اليوم

وسجل سعر قنطار القطن جيزة 95 في الصعيد، تراوح في أخر مزاد ما بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط، وجاء سعر قنطار القطن بأخر مزاد بالصعيد ما بين 5250 إلى 5400 جنيه، فيما إنه سيتم عقد مزاد جديد خلال اليومين الحاليين، في بعض من المحافظات.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ

واستكمالاً للحديث عن سعر قنطار القطن اليوم حيث سجل سعر القنطار في كفر الشيخ عند حوالي 6200 جنيه لصنف جيزة 94، أما في الدقهلية سجل صنف جيزة 94 عند 6215 جنيه، وبمحافظة الغربية، فقد تراوح صنف جيزة 94 ما بين 5900 إلي 6005 جنيه.وسجل سعر قنطار القطن جيزة 95 في الصعيد، تراوح في أخر مزاد ما بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط، وجاء سعر قنطار القطن بأخر مزاد بالصعيد ما بين 5250 إلى 5400 جنيه، فيما إنه سيتم عقد مزاد جديد خلال اليومين الحاليين، في بعض من المحافظات.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ

واستكمالاً للحديث عن سعر قنطار القطن اليوم حيث سجل سعر القنطار في كفر الشيخ عند حوالي 6200 جنيه لصنف جيزة 94، أما في الدقهلية سجل صنف جيزة 94 عند 6215 جنيه، وبمحافظة الغربية، فقد تراوح صنف جيزة 94 ما بين 5900 إلي 6005 جنيه.

دوت الخليج عن الأسعار اليوم في مصر

سعر قنطار القطن جيزة 96

فيما تراوح سعر القنطار صنف جيزة 96، وجيزة 97 و94 و92 و86، ما بين 5510 إلى 7800 جنيه وتختلف تلك الأسعار حسب الصنف، كما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي.

أخبار القطن اليوم عاجل

بينما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.