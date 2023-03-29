انت الان تتابع خبر إرتفاع و إنخفاض بأسعار الخضار و الفواكة محلياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت التسعيرة الصادرة عن السوق المركزي التابع لأمانة عمان أن بعض أصناف الخضار والفواكه اليوم الأربعاء شهدت انخفاضا قليلا في أسعارها، بينما شهدت أصناف أخرى ارتفاعا في في الأسعار مع مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان .

ووصلت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأربعاء 2422.553 طن، توزعت على 1870.062 طن خضار، 313.08 طن فواكه، و239.411 طن ورقيات.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي:



الحلو (الفليفلة) من 100 إلى 120 قرش ، باذنجان أسود عجمي من 25إلى 30 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 40 قرش، بطاطا من 25 إلى 30 قرش، بندورة من 15إلى 20 قرش، خيار من 35 إلى 45 قرش، الليمون من 70إلى 80.