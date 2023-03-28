انت الان تتابع خبر ترجيحات بخفض لتر الديزل قرشين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوقع أن تقوم الحكومة بعد أربعة أيام مع بداية شهر نيسان، بتخفيض سعر تنكة الديزل نصف دينار ما يعادل 2.5 قرشا على كل لتر .



والمعدل الشهري لأسعار البنزين العالمية انخفض بواقع قرش على كل لتر، والمتوقع أن ينعكس انخفاضاً على الأسعارالمحلية للبنزين 90 والبنزين 95 بواقع 20 قرش على التنكة.



ويذكر أن أسعار النفط انخفضت مع منتصف الشهر لمستويات غير مسبوقة منذ أكثرمن عام بسبب المخاوف على القطاع المصرفي، إلا أن الأسعار بدأت تحقق مكاسب في اليومين الماضيين، بعد قطع النفط العراقي المصدر عبر تركيا ، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، بعد نشر روسيا لاسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وبعد بوادر احتواء ازمة القطاع المصرفي العالمية.



يذكر أن الحكومة قامت بداية اذار الحالي، بتثبيت سعر البنزين بنوعيه، ويباع البنزين 90 ب94.5 قرش اللتر و 18.9 دينار التنكة، و البنزين 95 ب118.5 قرش اللتر و 23.7 دينار التنكة، وتم تخفيض قرش على لتر الديزل ويباع ب 81 قرش لكل اللتر و 16.2 دينار التنكة، اما الكاز فبقي عند 62 قرش لكل لتر و12.4 التنكة.

وتوقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة بعد أربعة أيام مع بداية شهر نيسان، بتخفيض سعر تنكة الديزل نصف دينار ما يعادل 2.5 قرش على كل لتر .

وقال الشوبكي إن المعدل الشهري لاسعار البنزين العالمية ايضا انخفض بواقع قرش على كل لتر، والمتوقع ان ينعكس انخفاضاً على الاسعار المحلية للبنزين 90 والبنزين 95 بواقع 20 قرش على التنكة.

وأضاف الشوبكي أن أسعار النفط انخفضت مع منتصف الشهر لمستويات غير مسبوقة منذ اكثر من عام بسبب المخاوف على القطاع المصرفي، الا ان الاسعار بدأت تحقق مكاسب في اليومين الماضيين، بعد قطع النفط العراقي المصدر عبر تركيا ، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، بعد نشر روسيا لاسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وبعد بوادر احتواء ازمة القطاع المصرفي العالمية.

