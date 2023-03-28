1.7 مليار دولار قيمة الإستثمار الفرنسي في الأردن

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رياض - احمد صلاح - بحثت وزيرة الاستثمار الدكتورة خلود السقاف، مع سفير فرنسا الجديد لدى الأردن أليكسي غرانميزون، تعزيز التعاون الاستثماري والتنموي بين الأردن وفرنسا خلال الفترة المقبلة.



وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، سلط اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، الضوء على الاستثمارات الفرنسية في المملكة وبحث سبل تمكينها وزيادتها.



وأكدت السقاف، عمق العلاقات الأردنية الفرنسية القوية، وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية تمثل أساسا متينا لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات التنموية خاصة الاستثمارية.



وأضافت، أن هناك فرصا استثمارية كبرى في الأردن للمستثمرين الفرنسيين، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في الأردن خلال الفترة المقبلة.



يشار إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الأردن تصل لقرابة 1.7 مليار دولار، تتركز في قطاعات الاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة.