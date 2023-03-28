انت الان تتابع خبر تراجع أسعار الذهب عالميا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار معدن الذهب بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، أكثر من 1 بالمئة، مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي.



وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1952.95 دولار للأوقية.



وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5بالمئة، لتسجل عند التسوية 1953.80 دولار.



أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.98 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 970.81 دولار، و البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1412.97 دولار.