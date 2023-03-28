ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

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رياض - احمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الاثنين، في تحسن عن مداولات الاسبوع الماضي مع انحسار مخاوف تعثر أسهم البنوك.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم، حوالى 300 نقطة ليصل الى 32534 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) أكثر من 20 نقطة ليصل الى 3992 نقطة.



أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فاستقر عند 11821 نقطة.



وارتفع سهم بنك فيرست رببليك من المؤشر الثاني 1 بالمائة ووصل سعر السهم الواحد الى 14 دولارا تقريبا.



كما ارتفع ايضا سعر سهمربنك شيس-جي بي مورغان من المؤشر الاول، 4 بالمائة ووصل الى 129 دولارا للسهم الواحد.



الى ذلك، سجل سعر النفط الأميركي "وسترن تكساس" ارتفاعا جيدا ووصل الى 72 دولارا للبرميل الواحد بفارق 3 دولارات عن اغلاق الجمعة.