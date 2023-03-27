انت الان تتابع خبر إرتفاع الفاتورة النفطية للأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال كانون الثاني الماضي إلى 303 ملايين دينار، مقارنة مع 193 مليون دينار خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وبحسب بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، بلغت نسبة ارتفاع الفاتورة النفطية خلال كانون الثاني الماضي 56.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال كانون الثاني الماضي لتصل إلى 109 ملايين دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 76 مليون دينار.



وبلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط" بنزين" حوالي 61 مليونا، والديزل "سولار" نحو 54 مليونا، وزيوت التشحيم حوالي 3 ملايين دينار .