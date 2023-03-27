انت الان تتابع خبر الذهب ينخفض للمره الثانية الإثنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، بالتسعيرة الثانية، 20 قرشا للغرام، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39.6 دينار لجهة الشراء من المحلات و38 دينارا لجهة البيع.



كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 35.4 دينار -البيع-، مقابل 32.4 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 46.1 دينار -البيع-، مقابل 43.6 دينار للشراء.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.