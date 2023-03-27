انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط مع انحسار اضطرابات البنوك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في قطاع البنوك.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، زادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.32 دولار للبرميل. فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتا أو 0.6 بالمئة.



وارتفع برنت 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 بالمئة بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.



وقالت شركة (آي.جي، توني سيكامور)، إن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة انتعاش مريح وجزءا من تصحيح بعد انخفاض بنسبة 16 بالمئة في الأسبوعين الماضيين.