انت الان تتابع خبر الصادرات الوطنية ترفتع في كانون الثاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت قيمة الصادرات الكلية في المملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 2.2 بالمئة، لتبلغ 589.9 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 577 مليون دينار.



وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاثنين، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني من هذا العام بنسبة 3.8 بالمئة، لتصل إلى 543.2 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 523.5 مليون دينار.



ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 46.7 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بانخفاض نسبته 12.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 53.5 بالمئة.



أما المستوردات، بلغت قيمتها 1.641 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بارتفاع نسبته 21.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والمقدرة بـ 1.347 مليار دينار.



وبحسب المعطيات، ارتفع العجز في الميزان التجاري، والذي "يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 36.4 بالمئة، ليبلغ 1.051 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والبالغة 770 مليون دينار.

