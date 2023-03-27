انت الان تتابع خبر العجز التجاري في الأردن يتجاوز المليار دينار في شهر واحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخطى العجز في الميزان التجاري للأردن المليار في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بالشهر الأول من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.



وكما جاء في تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، بلغ العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، 1.0513 مليار دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 36.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 589.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية



خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 ما مقداره 543.2 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت قيمة المعاد تصديره 46.7 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بانخفاض نسبته 12.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



أما المستوردات، فبلغت قيمتها 1641.2 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بارتفاع نسبته 21.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



