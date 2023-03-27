إنخفاض بعدد من أسعار الخضراوات محلياً

انت الان تتابع خبر انخفاض بعدد من أسعار الخضراوات محلياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت نشرة السوق المركزي للخضار و الفواكة إنخفاضاً بأسعار بعض اصناف الخضار في السوق اليوم الإثنين .



وكانت أسعار كلاً من الخيار الذي شهد إنخفاض بمقدار 15 قرشا و الليمون الذي إنخفض بمقدار 20 قرشا.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من30–45 قرشا ، والبندورة من 10إلى 25 قرشا، والبطاطا 25- 30 قرشا، والخيار من 40-60 قرشا، والأسود العجمي من 20- 30 قرشا، والليمون من 60-80 قرشا، والموز من 65-90 قرشا.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، اليوم الإثنين 2678.926، توزعت على 2025.446 طن خضار،395.035طن فواكه، 258.445 طن ورقيات.