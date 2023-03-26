انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الأحد 26 مارس.. بكام في بنك مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - للبنوك والمصارف المصرية اليوم، بعد إجازة أمس وأول أمس بسبب الإجازة الأسبوعية، ونرصد في هذا التقرير تلك الأسعار لتعاملات اليوم، بالمقارنة بسعر الدولار أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر الآن مباشر