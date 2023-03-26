انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الأحد 26 مارس.. بكام في بنك مصر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - للبنوك والمصارف المصرية اليوم، بعد إجازة أمس وأول أمس بسبب الإجازة الأسبوعية، ونرصد في هذا التقرير تلك الأسعار لتعاملات اليوم، بالمقارنة بسعر الدولار أمس.
سعر الدولار اليوم في مصر الآن مباشر
البنك المركزي المصري
سجل سعره عند 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
سجل سعره عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
بنك مصر
سجل سعره عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
سجل سعره عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في مصر
البنك التجارى الدولى cib
سجل سعره عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعره عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.