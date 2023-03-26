انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الأحد 26 مارس.. كيلو البلطي بكام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر السمك اليوم، الأحد الموافق 26 مارس 2023، وتكون الأسعار مختلفة عن سعر السمك منتصف الشهر، وسعر السمك أول أمس، وذلك وفقا لما أعلنه أحد تجار الأسماك بناء على تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ونرصد الآن تلك الأسعار والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السمك اليوم

حيث سجلت أسعار المرجان جاءت ما بين 38 و60 جنيها، وتراوحت سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 115 و140 جنيها، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوح سعر كيلو سبيط، وكاليمارى، وسابيا ما بين 120 و220 جنيها.

سعر السمك البلطي اليوم

كما جاء سعر كيلو البلطي ما بين 60 و70 جنيها، وجاءت الكابوريا ما بين 23 و85 جنيها، وسعر كيلو الثعابين عند 90 و280 جنيها، أما عن سعر كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيها، وسعر كيلو الدنيس ما بين 100 و160 جنيها.

سعر كيلو السمك البلطي

فيما جاءت أسعار السمك البلطي، ما بين 49 جنيها و55 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح الكابوريا ما بين 23 و85 جنيها، وجاء أسعار المرجان ما بين 38 و60 جنيها، وجاء سعر كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيها، وسعر كيلو البوري بين 40 و80 جنيها.

سعر السمك البوري اليوم

وبالنسبة لسعر كيلو سمك البوري، تراوح ما بين 100 و115 جنيها، وتراوح سعر كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيها، وسجل كيلو القاروص عند 160 جنيها، وتراوحت الكابوريا بين 75 و155 جنيها، وسعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيها.