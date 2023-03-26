مطالبة بوقف تصدير الخيار والسماح باستيراد الليمون

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رياض - احمد صلاح - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، وزارة الزراعة بوقف تصدير مادة الخيار والسماح باستيراد الليمون، نظرا لارتفاع أسعارهما في السوق المحلية مع أول أيام شهر رمضان المبارك، ولسد النقص الحاصل في الكميات الموردة الى السوق المحلية.



وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الأحد، إنه مع بداية الشهر الفضيل شهدت بعض من أصناف الخضار ارتفاعات غير عادلة في أسعارها مثل الخيار والليمون والباذنجان والفلفل الأخضر بجميع أنواعه، نتيجة لزيادة الطلب عليها من جهة ولجشع بعض التجار من جهة أخرى مع ارتفاع طفيف على سعر البندورة التي تباع بسعر يتراوح ما بين 35 إلى 60 قرشا حسب جودتها.



وأضاف أن الكميات الواردة إلى الأسواق من بعض الأصناف لا تغطي الطلب على هذه المواد مثل الليمون، وبالتالي يجب السماح باستيراد هذه المادة لتغطية النقص الحاصل فيها وعودة السعر كما كان عليه في السابق.