انت الان تتابع خبر نقيب الألبسة:الأسعار لن ترتفع في العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، الجمعة، أن تبلغ مستوردات موسم العيد نحو 60-65 مليون للألبسة ونحو 10 مليون دينار للاحذية.



وقال علان إن مستوردات العيد تمثل مدة نحو 4 شهور، مبينا ان أغلب المستوردات تأتي من جمهورية الصين الشعبية والتي تشكل 41% من اجمالي المستوردات تليها تركيا 22% ، وما تبقى موزع على أكثر من دولة.



وبخصوص بضائع العيد قال علان إنها متوفرة حيث جرى التخليص على معظمها.



وأضاف أن السوق قبل رمضان كان مصابا بحالة ركود بسبب الظروف الجوية والأوضاع الاقتصادية واعتماد العديد من المستهلكين على التجارة الإلكترونية.



وطالب علان الحكومة بمساواة التجارة الإلكترونية والتقليدية من ناحية العبء الضريبي، داعيا لوقف التخليص على الطرود البريدية خلال موسم عمل قطاع الألبسة.



وبلغ حجم الطرود الإلكترونية الواردة للأردن في العام 2021 نحو 909 آلاف طرد وتراجعت العام الماضي إلى نحو 761 ألف طرد جميعها واردة للأردن من الخارج من منصات التجارة الإلكترونية.



وأشار إلى أن انخفاض كلف النقل الجوي بعد انتهاء وباء كورونا أدت لزيادة الاقبال على التجارة الإلكترونية.



وحول الأسعار في موسم العيد المقبل توفع أن تكون بذات مستويات العام الماضي دون ارتفاع.



ويعمل في الأردن أكثر من 12 ألف منشأة في قطاع الألبسة والأحذية معظمهم في عمّان.



وارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 22.7%، مقارنة مع عام 2021، وكان للصين الحصة الكبرى منها.



وبحسب أرقام إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وصلت مستوردات الأردن من الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.



ونالت الصين الحصة الكبرى من مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 41%، وبقيمة 97 مليون دينار، تلتها تركيا بقيمة 54 مليون دينار.



ووفقا لأرقام النقابة، زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9%؛ لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021.



ونالت الصين، الحصة الكبرى من مستوردات الأردن الخاصة بالأحذية، وبنسبة 61.3 %، وبقيمة نحو 34 مليون دينار، وتركيا بقيمة 6 ملايين دينار.المملكة





