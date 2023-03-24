انت الان تتابع خبر توقعات بوصول الدولار إلى 40 جنيها في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفع بنك اتش أس بي سي (HSBC)، أحد أكبر البنوك العالمية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ليتراوح ما بين 35 - 40 جنيها على المدى المتوسط.



وكان البنك البريطاني قد توقع، في يناير الماضي، أن يرتفع الدولار خلال العام الجاري إلى ما بين 30 - 35 جنيها، لكن التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته، وفقا للتقرير الصادر تحت عنوان "3 حواجز كبيرة يجب إزالتها".



وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار 37.5 جنيهاً خلال العام، بدلا من متوسط سعر 32.5 جنيهاً في توقعاته السابقة في يناير.



وخلال الأسبوع الجاري، ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للدولار أجل 12 شهرا، لتتخطى 40 جنيها للدولار، في مستوى تاريخي، حسب بيانات "بلومبيرغ".



وكان بنك "كريدي سويس" قد رجح تراجع الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى إلى 35 جنيها.



فيما توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، وصول سعر الدولار إلى 34 جنيها على المدى القصير بنهاية مارس الجاري.