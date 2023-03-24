مؤشرات الأسهم وأنواعها المختلفة

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رياض - احمد صلاح - مؤشرات الأسهم أو ما يطلق عليها مؤشرات البورصة هي أحد أهم أدوات التداول والاستثمار في سوق الأوراق المالية، باعتبارها تقدم معايير مرجعية تستخدم في تحليلات وأغراض مختلفة، ويقيس مؤشر سوق الأسهم التغيرات التي تطرأ على أسعار الأسهم المختلفة للشركات المتداولة في البورصات، كما أنها أداة هامة تستخدم للتحوط من تقلبات السوق.



ما هي مؤشرات الأسهم؟

تعتبر مؤشرات الأسهم أداة تستخدم عند تداول الأسهم لقياس ومقارنة العوائد المحققة عبر الأصول الاستثمارية المختلفة، وكذلك لتحليل وتتبع بيانات الاقتصاد الكلي، حيث أنه يعمل كمعيار لقياس مدى التطور في سوق الأسهم، وتنقسم مؤشرات الأسهم إلى عدة مستويات، وهي المؤشرات الوطنية أو المحلية، والمؤشرات الإقليمية، والمؤشرات العالمية.

وتتكون مؤشرات سوق الأسهم من متوسط لمجموعة من أسهم الشركات المتداولة، أو مرجح للأسهم التي تندرج تحت مؤشر بعينه، وغالبا ما يشير المؤشر إلى أعلى قيمة سوقية للسهم، وذلك لقياس الأداء العام لسوق الأسهم.



طريقة حساب مؤشرات الأسهم

يتم احتساب غالبية معظم مؤشرات من من خلال احتساب القيمة السوقية للشركات المندرجة تحته، وتحظى الشركات ذات الرسملة الكبيرة بوزن أكبر في مؤشر سوق الأسهم، وبالتالي تؤثر على أداءه بشكل يفوق تأثير الشركات ذات الرسملة الصغيرة.

ولكن هناك مؤشرات، مثل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، يتم ترجيحها بالسعر، أي أنه يتم ترجيح الشركات بناءا على أسعار الأسهم، بصرف النظر عن القيمة السوقية الإجمالية، وبالتالي حركة أسعار الأسهم هي التي تؤثر على سعر المؤشر.



أنواع مؤشرات الأسهم

يمكن تصنيف مؤشرات الأسهم على أسس جغرافية إلى:

1 مؤشرات عالمية مثل:

• مؤشر MSCI World

• مؤشر S&P Global 100

2- مؤشرات إقليمية مثل:

• مؤشر STOXX 50

• مؤشر أسهم منطقة اليورو، الذي يضم أكبر 50 شركة في المنطقة الأوروبية بناءا على قيمتها السوقية.

• مؤشر بورصة لندن FTSE 100، والذي ويرجح أكبر 100 شركة في هذه البورصة.

• مؤشر DAX 40، ويضم أكبر 40 شركة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

3- مؤشرات وطنية أو محلية:

وهي المؤشرات التي تتبع أداء سوق الأوراق المالية لدولة محددة، وتضم أسهم الشركات الكبيرة المدرجة في بورصات الدولة.

كما يمكن تصنيف مؤشرات سوق الأسهم بناءا على القطاع الذي تتبعه في أسواق الأسهم مثل:

• مؤشر Morgan Stanley Biotech في الولايات المتحدة الأمريكية، ويضم 36 شركة أمريكية تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية.

• مؤشر Wilshire US REIT، ويضم أكثر من 80 صندوقاً للاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة.



تداول مؤشرات الأسهم

يشير تداول المؤشرات إلى اتخاذ المستثمر مركزاً في مؤشر الأسهم، مما يتيح التعرض لقطاع ما أو اقتصاد كامل في وقت واحد، وذلك بدون الحاجة إلى فتح صفقة على حدة لكل سهم ترغب بالتداول فيه، ولذلك يحظى تداول مؤشرات سوق الأسهم بإقبال كبير من المستثمرين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، وكذلك إذا ما كانت تداولاتهم يومية أو على المدى الزمني الطويل.

ويمكن تداول مؤشرات الأسهم عبر عدة أدوات، وهي:

• المؤشرات النقدية الفورية

وهذا النوع من التداول مناسب للتداول قصير المدى، وذلك لأن فروق الأسعار في المؤشرات النقدية الفورية أضيق من تلك التي تتيحها العقود الآجلة.

ويتم تداول المؤشرات النقدية من خلال اشتقاق السعر الفوري، وذلك بأخذ سعر العقود الآجلة للشهر الأمامي، ثم يتم تطبيق القيمة العادلة.



• مؤشرات العقود مقابل الفروقات

العقود مقابل الفروقات، هي التي يتم عقدها بين طرفين لتبادل فرق السعر من النقطة التي تم فتح العقد فيها إلى نقطة إغلاقه، وعند تداول المؤشرات عن طريق العقود مقابل الفروقات، يتم الشراء في حالة توقع ارتفاع السعر، والبيع عن توقع انخفاضه.

ويتيح هذا الاختيار استخدام رافعة مالية، أي أنه يمكن استثمار مبلغ صغير (هامش) لفتح مركز، ثم استخدام رافعة مالية تتيح تعرض أكبر للسوق، ولكن حسابات الربح والخسارة في هذه الحالة تكون بناءا على حجم المركز بالكامل وليس فقط الهامش الذي أودعته فقط.



• مؤشرات العقود الآجلة

العقود الآجلة هي مشتقات مالية يتم احتساب سعرها بناءا على السعر في السوق الأساسي، والذي يتعرض للتقلب استنادا إلى حركة العرض والطلب، وتصلح هذه الأداة لتداول الأسهم في استراتيجية طويلة الأمد.

ويتم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بالسعر الذي يتفق عليه المتداولون في الوقت الحاضر للتسليم في المستقبل، ويمكن بيع العقود الآجلة قبل انتهاء صلاحيتها إما من خلال بيع العقد بشكل مباشر أو شراء عقد مقابل يلغي المركز الحالي.

مؤشرات تداول الفوركس

كما توجد مؤشرات لتداول الأسهم توجد أيضا مؤشرات لتداول الفوركس، ومؤشرات الفوركس، هي تلك الخاصة بالتحليل الفني من أجل التنبؤ باتجاهات الأسعار في سوق الفوركس، من خلال احتساب حجم أداة مالية في السوق معينة وسعرها، لمساعدة المستثمرين في تداول العملات على اتخاذ قرارات الدخول والخروج من السوق.