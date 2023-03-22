189 سائحا فرنسيا يصلون العقبة بالطيران المدعوم

انت الان تتابع خبر 189سائحا فرنسيا يصلون العقبة بالطيران المدعوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، اليوم الأربعاء، طائرة سياح عارضة ضمن شركة توب أوف ترافيل العالمية، تقل 189 سائحا من فرنسا، مدشنة بذلك جسرا جويا سياحيا لهذا الموسم لاستقطاب سياح إلى الأردن من فرنسا بدعم من هيئة تنشيط السياحة.



وأكد وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، أهمية السوق الفرنسي السياحي للمملكة، مشيرا إلى أن استقبال الطائرة في العقبة، وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم السياحة ويزيد من حجم الإيرادات الاقتصادية للمملكة.



بدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن تدشين هذا الخط السياحي، وبمعدل 14 رحلة حتى نهاية الموسم الحالي يدعم السياحة للمملكة ويؤكد تعافيها، مشيرا إلى ارتفاع النشاط السياحي من رحلات الطيران العارض بقصد السياحة في المملكة.





وأضاف عربيات، أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة، من دول عدة إلى مطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر، مشيرا إلى التعاون المثمر مع سلطة العقبة الاقتصادية ومطار الملك حسين الدولي .



ولفت عربيات، إلى أن المملكة على موعد مع مزيد من هذا النوع من الطيران العارض خلال الأيام المقبلة، مبينا أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى عمان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.



وأشار إلى أن هذه الرحلات من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من رومانيا للمملكة، بالإضافة إلى دول أخرى من قارة أوروبا.



وأكد حرص الهيئة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمان والعقبة؛ وبقية المناطق السياحية في الأردن.