انت الان تتابع خبر الجنيه المصري يسبب أزمة في الكويت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة الراي الكويتية، عن وجود فجوة بين سعر صرف الجنيه المصري في الكويت في السوقين الرسمية والموازية اتسعت مجددا ليسجل الهامش بين التسعيرين نحو 12 في المئة.



ووفقا للأرقام المسجلة في تداولات أمس الثلاثاء، بلغ سعر صرف الألف جنيه في شركات الصرافة الكويتية الرئيسية 9.95 دينار، في حين وصل لدى تجار العملة إلى 8.75 دينار، ما يعكس حيزا متسعا بين التسعيرين لصالح السوق السوداء لم تصل إليه منذ أشهر.



ويرجع هذا التباعد بين سوقي صرف الجنيه إلى تجدد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بالتعاملات الأخيرة، حيث سجلت على إثره السوق الموازية نشاطا مكثفا منذ تعاملات الأربعاء الماضي، ليجري تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستويات تتراوح بين 35 و35.6 جنيه.