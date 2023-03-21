انت الان تتابع خبر تركيا : المفاوضات الرباعية قد تجري خلال أيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن المفاوضات الرباعية بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران و التي تخص التسوية السورية قد تجري خلال الأيام المقبلة .



واوضح تشاووش أوغلو في ختام المؤتمر الدولي للمانحين لمساعدة تركيا وسوريا في إزالة آثار الزلزال، يوم الاثنين: "كانت لدينا مفاوضات على مستوى وزراء الدفاع، وكان من المخطط لعقد لقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية، ولكن تم تأجيله".



وأشار : "آمل بأنه سيعقد خلال الأيام القريبة القادمة".



وأكد أن التسوية في سوريا لا يمكن أن تكون إلا عبر حل سلمي مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد.وبيّن الوزير أوغلو يوم الاثنين، إنه تم تأجيل الاجتماع بطلب من الجانب الروسي.



يذكر أن الاجتماع الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية كان من المقرر أن يعقد الأسبوع الماضي في موسكو، لغرض التحضير للقاء وزاري لبحث تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا