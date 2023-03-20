انت الان تتابع خبر الشوبكي: النفط في أدنى مستوياته منذ 15 شهرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، الإثنين، إن أسعار النفط في أدنى مستوياته منذ 15 شهرا، والذهب قرب أعلى مستوياته التاريخية.



وأضاف في منشور له "بسبب المخاوف في القطاع المصرفي العالمي، انخفضت اليوم اسعار النفط 2.5%، وسجل خام برنت 70 دولارا للبرميل بينما سجل خام غرب تكساس 64 دولارا للبرميل، كما وكسر سعر الذهب حاجز 2000 دولار ليبقى قرب اعلى مستوياته التاريخية التي سجلها في اغسطس من العام 2020.



وقال إن الركود المتوقع نتيجة الأزمة المصرفية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي تضع الشكوك حول مستقبل الطلب على النفط، كما تفتح شهية الاستثمار في الذهب احد اكثر الملاذات الآمنة في مثل هذه الظروف.



ويأتي هذا وفق الشوبكي برغم الصفقة التاريخية بقيام بنك يو بي إس اكبر بنك في سويسرا بشراء بنك كريدي سويس، في محاولة لوقف انتشار الازمة المصرفية، الا ان هذه المحاولة فشلت في تهدئة الاسواق حيث انخفض سهم كريدي سويس 62% واستمر النزيف في قيمة المصارف السوقية واسواق المال الاسيوية والعالمية، في تقلبات سعرية لم تشهدها الاسواق منذ العام 2008 وتنذر بازمة مالية عالمية تداعياتها غير معلومة.



وتابع الشوبكي يبقى الحدث الاهم والذي سيحدد ملامح هذه الازمة في انتظار قرار الفدرالي الامريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، او تثبيت الاسعار واعطاء اشارات طمأنة للاسواق بتخفيض سعر الفائدة مع نهاية العام.



وأبقى الشوبكي باب الاحتمالات مفتوحا لقيام اوبك بلس بتعميق تخفيض انتاج النفط، اكثر من 2 مليون برميل يوميا لموازنة الاسواق,