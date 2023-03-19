انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الخضار في السوق المركزي .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت اسعار بعض اصناف الخضار في السوق المركزي ارتفاعا نسبيا، في السوق المركزي اليوم الأحد.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي:



الفلفل الحلو (الفليفلة) من 60 إلى 110 قرشا ، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرشا، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرشا، بطاطا من 20 إلى 35 قرشا، بندورة من 10 إلى 20 قرشا، خيار من 40 إلى 75 قرشا، الليمون من 40 إلى 65 ، زهرة من 10 إلى 25 قرشا ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشا، تفاح 60 الى 1.10 قروش، موز 60 الى 90 قرشا.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3269.969 طن، توزعت على 2043.299 طن خضار، 983.960 طن فواكه، و 242.710 طن ورقيات.