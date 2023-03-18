انت الان تتابع خبر منافسة قوية للتمر الأردني بالأسواق الخارجية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار نائب رئيس جمعية التمور التعاونية الأردنية، عبد الكريم أبو صليّح، إن شركات إنتاج التمور ضمن الجناح الأردني في معرض قطر الزراعي الدولي، حققت نجاحا كبيرا خلال المعرض الذي يختتم فعالياته غدا الأحد.



وأضاف أبو صليّح في تصريحات صحفية اليوم السبت، حيث يشارك في المعرض أن ممثلي شركات التمور الأردنية نجحوا في تعزيز عملية التسويق والترويج لتمور المجهول التي يتميز ويتفرد بها الأردن من خلال إنتاج نوعيات ذات جودة عالية وبمعايير عالمية، بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تنتج ذات الصنف من التمور.



وأشار أبو صليّح إلى أن إنتاج التمور وخاصة المجهول، لا يصدر إلى أسواق الخليج فحسب، بل استطاع أن يصل ويثبت وجوده بقوة في أسواق عالمية، (الأوروبية والأميركية).

وقال " إننا نجحنا أخيرا في تصدير التمور إلى السوق الصيني، حيث أثبت حضوره هناك رغم المنافسة الكبيرة، مشيرا إلى إنتاج نحو 20 ألف طن سنويا من التمور معظمها من صنف المجهول، لافتا إلى أن نصف هذا الإنتاج يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، في حين يستهلك النصف الآخر محليا.