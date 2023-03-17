انت الان تتابع خبر الأردن .. البنك المركزي يكشف عن حجم الموجودات من الذهب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت بيانات رسمية بأن موجودات البنك المركزي الأردني من الذهب ارتفعت حتى نهاية شهر شباط الماضي، مقارنة بكانون الثاني حيث وصلت الشهر الماضي إلى 2.225 مليون أونصة ، بقيمة وصلت إلى 2.860 مليار دينار.



وبحسب المركزي وصل عدد الأونصات خلال شهر كانون الثاني 2.065 مليون أونصة، فيما بلغت قيمة موجودات الذهب لذات الشهر 2.812 مليار دينار.



ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 16.623 مليار دينار تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تتجاوز 7 اشهر.

