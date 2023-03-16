انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي بالمصري الخميس.. زاد عن 100 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كسر سعر الدينار الكويتي بالمصري صباح اليوم الخميس 16مارس 2023، حاجز الـ 100 جنيه، بعد أن سجل في البنك المركزي المصري اليوم مقابل الجنيه المصري 100.56 جنيه، لتواصل عملة دولة الكويت سعر الصرف القياسي.

سعر الدينار الكويتي بالمصري

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16 مارس 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية.

سعر الدينار الكويتي الآن

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل نحو 100.45 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سجل نحو 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سجل نحو 93.48 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 94.93 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل نحو 95.79 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

سجل نحو 96.99 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 98.09 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل نحو 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سجل نحو 97.16 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.