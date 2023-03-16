انت الان تتابع خبر سعر الدواجن اليوم للمستهلك الخميس 16-3-2023.. بكام البلدي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدواجن اليوم للمستهلك الخميس 16مارس 2023، بشكل كبير في المزرعة وللمستهلك، وجاءت أسعار الفراخ اليوم في مصر ثابتة على نفس أسعار بداية الأسبوع الحالي، في الأسواق على مستوى الجمهورية.

أسعار الفراخ اليوم

يستعرض موقع “دوت الخليج” في التقرير التالي، سعر الدواجن اليوم الخميس 16 مارس 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك.

ارتفعت سعر الدواجن الساسو نحو 85 جنيها جملة، وللمستهلك 98 جنيها.

شهدت كيلو البانيه بداية من 150 جنيها و200 جنيه.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة

استقر سعر الدواجن البلدي اليوم بداية من 80 إلى 85 جنيها في المزرعة، وبداية من 90 جنيها إلى 100 جنيه للمستهلك.

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء بداية من 75 جنيها و78 جنيها للكيلو في المزرعة، وللمستهلك بداية من 80 جنيهًا حتى 90 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم

سجل سعر الكتاكيت اليوم بداية من 20 جنيها إلى 35 جنيها في المزرعة.