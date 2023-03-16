انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 16 مارس.. الكيلو بكام للمستهلك النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 16 مارس 2023 استقرارها بالأسواق، فيما تكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول الأسبوع، وأسعار اللحوم منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم أسعار اللحم البلدي من 220 جنيها إلى 260 جنيه للكيلو.

أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 180 جنيها إلى 210 جنيها.

سعر اللحوم الكندوز بين 240 و280 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 200 جنيها و260 جنيها.

سعر كيلو الموزة الكندوز ما بين 200 و220 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم

سعر كيلو اللحم البرازيلي ما بين 160 و190 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها.

سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيه للكيلو

سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 140 و170 جنيها.

ارتفاع أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 240 و280 جنيه للكيلو.

سعر كيلو اللحم الجملي تبدأ من 190 جنيها.

سعر كيلو البوفيتك الطازج 190 جنيها

سعر كيلو اللحم المفروم الطازج 180 جنيها.

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 230 و290 جنيها.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

سعر الأستيك والبفتيك تراوحت بين 180 جنيها و220 جنيها.

سعر كيلو السجق البلدي ما بين 170 و190 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الضاني ما بين 240 و300 جنيه.

سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها.

سعر كيلو عرق التربيانكو ما بين 220 و250 جنيها