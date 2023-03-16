انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري.. الدولار الأسترالي في الطالع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، الخميس 16مارس 2023، تباينا كبيرا واستقرارا أمام الجنيه المصري، في التداول الصباحي، مقارنة بسعر الصرف في البنوك والمصارف المصرية أمسِ.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الأربعاء 16 مارس 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:

أسعار العملات في البنك الأهلي

سعر الدولار الأسترالي

للشراء 20.3227، وللبيع 20.4937

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعره بـ 36.79 جنيه للشراء، 36.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

جاء سعر 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر 8.60 جنيه للشراء، و8.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه

سعر الريال القطري الآن نحو 7.8846 وللبيع 8.4336

سعر الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى

سجل نحو 78.0457 للشراء، سجل للبيع 80.132

الدينار الأردني مقابل الجنيه

سجل اليوم للشراء 42.7677، وللبيع 43.4936