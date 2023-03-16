سعر الزيت اليوم الخميس 16 مارس.. الطن النهاردة بقي بكام؟

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الزيت اليوم، الخميس الموافق 16 مارس 2023 بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت منذ يومين، وسعر الزيت أول الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
كم سعر الزيت اليوم في مصر؟
سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 46000 جنيه
زيت الذرة المكرر
سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 54000 جنيه.
سعر كرتونة الزيت جملة اليوم
زيت صويا مكرر
سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 63000 جنيه.
زيت عباد الشمس المكرر
سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 53000 جنيه.
سعر طن زيت الطعام اليوم
زيت الأولين
سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 56500 جنيه.
سعر إزازة الزيت في التموين
جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.
أسعار الزيت اليوم
كما سجل سعر زيت عافية ذرة عبوة 700 مل نحو 62 جنيها، وبلغ سعر زيت كريستال ذرة لتر نحو 70 جنيها، وزيت عباد 2.25 لتر نحو 125 جنيها، وزيت سلايت لتر نحو 55 جنيها، وسعر زيت حلوة 700 مل نحو 42 جنيها، وزيت قلية خليط لتر نحو 62 جنيها.