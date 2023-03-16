انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الخميس 16 مارس.. الطن النهاردة بقي بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الزيت اليوم، الخميس الموافق 16 مارس 2023 بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت منذ يومين، وسعر الزيت أول الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

كم سعر الزيت اليوم في مصر؟