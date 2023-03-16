انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 16 مارس.. الكيلو بكام النهاردة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر اليوم، الخميس الموافق 16 مارس في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر منذ يومين، كما تباينت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم في مصر

السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17650 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 20000 جنيه لسعر الطن الواحد.

النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 21000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم 2023

كما بلغ سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، وبلغ سعر الكيلو للمستهلك بالأسواق اليوم عن حوالي 21 جنيها.

سعر بنجر السكر 2023 عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك وصعد عقد مايو 2023 عند 20.57 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.07 سنت، وزاد عقد يوليو 2023 بنسبة 0.35%، ليسجل 20.07 سنت للرطل أي بمقدار ارتفاع 0.07 سنت

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وسجل عقد تداول شهر مايو 2023، عند 580.80 دولار للطن، بمقدار زيادة 0.4 دولار، أي بنسبة 0.07%، وزاد عقد تداول أغسطس 2023، ليسجل 567.50 دولار للطن، بزيادة قدره 1.10 دولار، أي بنسبة 0.19%.