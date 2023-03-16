انت الان تتابع خبر تعرف على أسعار الذهب في الأردن ليوم الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تثبتت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الخميس، بعد أن شهدت قفزة في الأسعار أمس الأربعاء، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وكما جاء في التسعيرة اليومية، استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين عند 39 دينارا، و37.4 دينار للشراء.



واستقر سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط عند 45.5 دينار، و42.8 دينار للشراء، كما استقر سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط عند 35 دينار، و32 للشراء.