إرتفاع أسعار عدد من الخضراوات بالسوق المحلي

انت الان تتابع خبر إرتفاع أسعار عدد من الخضراوات بالسوق المحل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إرتفعت اليوم الخميس أسعار عدة أصناف من الخضار في السوق المركزي الأردني .



نشرة السوق المركزي قد شهدت إرتفاعاً بأسعار كلا من البصل الناشف، زهرة، الفلفل الحار، الفليفلة الخضراء، الجزر .

وتالياً أسعار الخضار في السوق المركزي ليوم الخميس :



باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرشا، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرشا، بطاطا من 20 إلى 30 قرشا، بندورة من 10 إلى 25 قرشا، خيار من 50 إلى 75 قرشا، الليمون من 40 إلى 60 قرشا، زهرة من 20 إلى 30 قرشا، الموز البلدي من 50 إلى 90 قرشا، التفاح 50 الى 1.10 قروش.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2055.270 طن، توزعت على 1361.725 طن خضار، 510.097 طن فواكه، و 183.270 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 217.640 طن خضار وفواكه.