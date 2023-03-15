انت الان تتابع خبر الذهب يرتفع للمرة الثانية الأربعاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعدت أسعار الذهب في التسعيرة الثالثة بالسوق المحلية بشكل ملحوظ اليوم الاربعاء بمقدار 60 قرشا، وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



ووصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 39.90 دينارا لغايات شراء المواطنين، مقابل 37.40 دينارا لجهة الشراء من محلات الصاغة.



وكما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.50 و 35.50 دينارا على التوالي.