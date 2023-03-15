انت الان تتابع خبر الذهب ينخفض محلياً بتسعيرته الثانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تراجعت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية بالسوق المحلية، اليوم الاربعاء، 40 قرشا، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وكان قد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38.40 دينارا لغايات شراء المواطنين، مقابل 36.80 دينارا لجهة الشراء من محلات الصاغة.



في حين وصل سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.90 و 34.40 دينارا على التوالي.