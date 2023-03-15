انت الان تتابع خبر اسعار الذهب في الأردن الأربعاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد الذهب في الأردن يوم الأربعاء إستقراراً في الأسعار بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



ووصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين 38.80 دينار، و37.20 دينار للشراء.



فيما كان قد بلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط 45.30 دينار، و42.60 دينار للشراء، كما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط 34.80 دينار، و31.8 للشراء.



في حين بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 272 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي 311 دينارا.