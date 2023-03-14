انت الان تتابع خبر سعر برميل خام برنت الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط في السوق العالمية، اليوم الثلاثاء، في ظل تركيز الأسواق على ‏أزمة سيليكون "فالي بنك "وتداعياتها على أسواق المال والاقتصادات بشكل عام.

وبحسب واشنطن بوست، انخفضت العقود الآجلة لخام (نايمكس) الأميركي تسليم نيسان عند التسوية بنسبة 2.4 بالمئة أو ما يعادل 1.88 دولار ليصل إلى 74.80 ‏دولار للبرميل.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام (برنت) القياسي تسليم أيار بنسبة 2.4 بالمئة أو ما ‏يعادل 2.01 دولار، وأغلقت عند 80.77 دولار للبرميل.‏